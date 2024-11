L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont entamé, mardi, au Palais du Bardo, l’examen, en plénière commune, du projet de budget du ministère de la Défense nationale pour l’exercice 2025.

Dans un mot prononcé devant les membres des deux chambres parlementaires, le ministre de la Défense Khaled S’hili a estimé que le budget alloué permettra de couvrir près de 94 pc des activités du ministère dont le coût des programmes inclus dans sa mission s’élève à 4732 millions de dinars.

Il a présenté, dans ce contexte, la stratégie mise en place à moyen et à long terme pour renforcer les capacités des forces de l’armée nationale.

Cette stratégie, qui s’étend sur dix ans (2021-2030) comprend neuf axes principaux, a-t-il précisé.

Il s’agit du renforcement des capacités des armées, de l’amélioration du système juridique et administratif du ministère, de la promotion de la gouvernance des ressources humaines, de l’amélioration de l’infrastructure militaire, et de l’encadrement des ressources humaines.

Le ministre a souligné que les axes de cette stratégie concernent, également, la digitalisation de la gestion administrative et financière, le renforcement du rôle du ministère dans le développement, le soutien à la recherche scientifique et l’ouverture de l’institution militaire sur son environnement à l’échelle régionale et internationale.

Par ailleurs, S’hili a mis l’accent sur l’importance du rôle des différentes unités militaire dans la lutte contre le crime organisé, la contrebande, la migration irrégulière ainsi que dans les différentes échéances nationales.

Le ministre a fait savoir que, dans le cadre du renforcement de l’arsenal militaire, la Tunisie a réceptionné, en septembre dernier, quatre avions de type “C208” et deux avions de type “C130”.

Des opérations de maintenance ont été effectuées sur les avions et les embarcations militaires, a-t-il ajouté.

A noter que le budget alloué au ministère de la Défense pour l’année 2025 s’élève à 4445 millions de dinars.

Les dépenses salariales représentent 2942 millions de dinars, soit 66,65% du total du budget.

Un montant de 900,166 millions de dinars a été consacré aux dépenses d’investissement, soit 20% du budget total.

Le ministre a jugé “insuffisant” ce budget, compte tenu des défis, des enjeux, des risques et des menaces auxquels la Tunisie pourrait être confrontée.