Le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri a affirmé la détermination à réaliser de meilleurs résultats en matière de lutte contre le crime et à faire face à tous ce qui pourrait menacer à la sécurité nationale.

L’objectif escompté est d’asseoir un Etat qui applique la loi de manière équitable et en toute neutralité.

Le ministre s’exprimait lors de la discussion, en plénière, du budget du département de l’Intérieur pour l’exercice 2024.

Dans sa réponse aux interrogations des députés sur les programmes du ministère dans les domaines de la lutte contre le crime, la drogue, les étals anarchiques, la spéculation et le commerce parallèle,

Khaled Nouri a passé en revue le plan mis en œuvre dans ce sens et qui repose, principalement sur l’augmentation du rythme des interventions et l’actualisation du plan de déploiement sécuritaire.

Ce plan sécuritaire repose sur l’intensification des campagnes et leur diversification dans le temps et l’espace, ciblant, notamment, les points noirs à l’instar des stations de transport public, les places, les alentours des institutions financières et des établissements éducatifs et universitaires ainsi que les routes principales à grand trafic. Objectif: combattre les phénomènes du vol à l’arrachée, la violence, le trafic de drogue, les braquages et la falsification des billets de banque.

Le ministère n’a jamais cessé d’insister auprès de ses cadres et agents sur l’application de la loi et le respect des droits humains pendant l’accomplissement de leur mission qu’il s’agisse des interventions sur la voie publique, des opérations de maintien de l’ordre public ou encore des interrogatoires dans les postes de police.

S’agissant de l’étalage anarchique, le ministre a affirmé que la lutte contre ce phénomène est un effort quotidien et continu déployé par les unités de la direction générale de sécurité publique, à travers notamment la police municipale, les districts de la sûreté nationale et la direction de la police de secours.

Il a, à ce propos, expliqué que les unités sécuritaires traquent les dépôts des produits de contrebande, en s’appuyant sur un plan actualisé en fonction des points noirs repérés.

Il a souligné le souci de régulariser la situation des marchands des étals anarchiques et d’assurer en même temps la fluidité de la circulation piétonne et automobile, en particulier dans les rues principales où les autorités interviennent en coordination avec le ministère public.

En ce qui concerne le phénomène de spéculation et du commerce parallèle, le ministre a affirmé que les unités sécuritaires s’emploient à renforcer le contrôle en coopération avec les différentes structures intervenantes en plus de la digitalisation des systèmes d’approvisionnement qui facilitera les opérations de contrôle.

Le ministre a aussi souligné l’engagement du département dans la lutte contre l’évasion fiscale et la contrebande en plus du contrôle des circuits d’approvisionnement.

Il a aussi indiqué que le ministère œuvre à lutter contre le phénomène de spéculation à travers les opérations conjointes de contrôle avec les unités du ministère de la santé.

Evoquant le trafic de stupéfiants, le ministre de l’Intérieur a rappelé la campagne sécuritaire mixte effectuée récemment et qui a permis de démanteler plusieurs réseaux de trafic de drogue et d’arrêter plus de 200 personnes actives dans le commerce de drogue sur le Grand-Tunis, en plus de la saisie d’armes blanches et d’importante quantité de drogues.

De même, les unités sécuritaires ont effectué, en coordination avec le ministère public, plusieurs descentes dans des lieux relevant des districts de Sousse et Monastir. Ces actions ont permis d’arrêter plus de 230 individus classés dangereux, a souligné le ministre en affirmant que ces efforts se poursuivront dans toutes les régions en vue de tarir les sources de la drogue et présenter les barons de la drogue à la justice.

Evoquant le manque des moyens de transport des différentes unités sécuritaires, le ministre a indiqué que le département a alloué une enveloppe de plus de 37 millions de dinars à l’acquisition de 460 moyens de transport et 135 motos ainsi qu’une enveloppe de l’ordre de 9,4 millions de dinars pour l’achat de 142 voitures supplémentaires.

Dans le même contexte, le ministère a programmé l’achat de nouveaux moyens de transport au titre de l’année 2025 moyennant une enveloppe de 5 millions de dinars pour la sécurité nationale, 8 millions de dinars pour la Garde nationale et 6 millions de dinars au profit des gouvernorats et des délégations.

S’agissant du système de vidéosurveillance visant à assurer la sécurité des forces de l’ordre et à préserver les droits des citoyens et des policiers, Khaled Nouri a assuré que, 640 systèmes ont déjà été installés et que 300 autres sont programmés pour la période à venir.

En ce qui concerne, l’installation de caméra-piéton pour les policiers et les caméras embarqués dans les voitures, le département acquerra 200 appareils pour les voitures et 600 appareils pour les patrouilles piétonnes relevant de la police de secours ou la direction de la police de circulation, a-t-il indiqué