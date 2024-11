«Aïcha » de Mehdi M. Barsaoui et « Les enfants rouges » de Lotfi Achour sont dans la course pour les Yusr Awards de la quatrième édition du Festival international du film de la Mer Rouge (Red Sea International Film Festival – RSIFF), en Arabie Saoudite.

Les fictions Aïcha et Les enfants rouges (Red Path) figurent parmi 16 longs métrages dans la compétition dédiée aux films issus d’Afrique, d’Asie et du Monde arabe, dévoilés ce lundi.

Aïcha (123′) est une coproduction de 2023 entre la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar. Ce film a fait sa première mondiale dans la section Orizzonti de la 81è édition de la Mostra de Venise. Il a eu le prix du meilleur film méditerranéen de la Mostra de Venise 2024, attribué par l’Académie des beaux-arts de Venise en marge de la Mostra.

Fatma Sfar, Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed sont au casting de cette fiction qui relate l’histoire d’une jeune femme, Aya, coincée dans une vie morne et sans perspective à Tozeur, au Sud de la Tunisie. Seule survivante d’un accident, elle décide de disparaître et se réinventer une nouvelle vie à Tunis.

Les enfants rouges (100′) est une coproduction de 2024 (Tunisie, France, Belgique, France) réalisée par Lotfi Achour d’après un scénario coécrit avec Natacha de Pontcharra, Doria Achour et Sylvain Cattenoy. Au Festival International du Film Francophone (FIFF) de Namur (Belgique), Lotfi Achour a remporté le Bayard d’or du meilleur film alors que le Bayard de la meilleure photographie, a été décerné au chef opérateur du film, Wojciech Staron.

Cette fiction se déroule, au mois de en 2015, dans la montagne de Mghila, du Nord-Ouest tunisien. Inspiré de faits réels et fortement ancré dans un contexte social impitoyable, Les enfants rouges est une plongée onirique dans la psyché blessée d’un enfant et son incroyable capacité à surmonter le traumatisme.

Le RSIFF a récemment dévoilé une partie de sa sélection officielle à laquelle figurent trois autres films tunisiens. Fragments de vie d’Anis Ben Dali (2023) et On the Edge de Sahar El Echi sont retenus dans la compétition des courts métrages à laquelle figurent 26 films issus du monde arabe, d’Afrique et d’Asie.

« Agora » (102′), écrit et réalisé par Ala Eddine Slim fera sa première arabe dans la section Coups de cœur du festival composée de 12 films. Cette section est dédiée “à la promotion de la diversité culturelle, en présentant des films primés des quatre coins du monde». Ce long métrage de fiction est une coproduction tuniso-franco-saoudienne de 2024.

La programmation du RSIFF 2024 comprend 49 premières mondiales et internationales. Le film d’ouverture sera « The Tale of Daye’s family » de Karim Shenawy (Egypte) qui fera sa première mondiale alors que la clôture sera avec « Better Man » du réalisateur australien Micheael Bracey, un biopic sur le chanteur britannique et ancien leader du groupe Take That, Robbie Williams.

Les films dans les sections compétitives concourent pour les Yusr Awards, en plus d’autres prix attribués par les partenaires. Le festival présente également des sections pour les films hors compétition (Projections spéciales, Arab Spectacular…).

Cette 4ème édition du RSIFF aura lieu du 5 au 14 décembre 2024, au cœur de la ville culturelle de Djeddah, Al-Balad, un site classé au patrimoine de l’UNESCO d’où vient le thème de cette année, « La nouvelle maison du cinéma ».

Films dans la compétition des longs métrages au RSIFF2024 :

■ 6 AM, Mehran Modiri

■ Aïcha, Mehdi M. Barsaoui

■ Bin U Bin, Border Elsewhere, Mohamed Lakhdar Tati

■ Hanami, Denise Fernandes

■ Moon, Kurdwin Ayub

■ My friend An Delie, Zijian Dong

■ Red Path, Lotfi Achour

■ Saba, Maksud Hossain

■ Saify, Wael Abu Mansour

■ Seeking Haven for Mr Rambo, Khaled Mansour

■ Sima’s Song, Roya Sadat

■ Snow White, Taghrid Abouelhassan

■ Songs of Adam, Oday Rasheed

■ Superboys of Malegaon, Reema Kagti

■ To a Land Unknown, Mahdi Fleifel

■ To Kill a Mongolian Horse, Xiaoxuan Jiang