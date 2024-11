Le ministère de la santé a alloué un des fonds d’une valeur de 517 mille dinars pour la réalisation de trois projets de maintenance à l’hôpital régional de Zaghouan, dans le but d’améliorer les conditions de travail et de séjour des patients, en parallèle avec la reprise des travaux d’extension de l’hôpital.

Le directeur de l’hôpital, Néjib Gharsallah, a précisé à l’Agence TAP que les travaux de maintenance comprendront le remplacement des canaux d’assainissement ainsi que le carrelage, avec un coût estimé à environ 200 mille dinars. Cela fait suite à l’usure des canalisations et aux infiltrations d’eau qui ont causé une forte humidité affectant tous les départements médicaux, représentant ainsi un danger pour les patients hospitalisés et le personnel médical de l’établissement sanitaire.

Il a ajouté que les travaux incluront également la rénovation et l’équipement de la cuisine de l’hôpital, avec l’accord et le suivi du Centre national d’études techniques de maintenance biomédicale et hospitalière, relevant du ministère de la santé, pour un montant estimé à environ 200 mille dinars.

Selon la même source, une enveloppe de 117 mille dinars sera allouée au renouvellement et revêtement des sols dans les services hospitaliers et les couloirs, afin de garantir les conditions d’hygiène au sein de l’établissement sanitaire.

Dans le même contexte, le responsable régional a souligné que des travaux de maintenance et de remplacement des équipements de chauffage central, ainsi que la promotion de leur capacité, ont été parachevés récemment, pour un coût dépassant les 160 mille dinars.