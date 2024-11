« La Révolution tunisienne. Une longue œuvre historique. La Tunisie de 1574 à 2023 » est un nouvel ouvrage de Mahmoud Ben Romdhane, l’actuel Président de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït al-Hikma.

Cet opus sera présenté, ce vendredi 15 novembre, au palais de l’Académie, à Carthage, par Abdelhamid Henia, membre de Beït al-Hikma et Chef du Département des Sciences humaines et sociales.

“L’objet de l’ouvrage est la Révolution tunisienne, première et, jusqu’ici, dernière révolution démocratique du XXIe siècle à l’échelle universelle, à l’heure où la démocratie est confrontée à un reflux systématique depuis près de deux décennies. Une “grande révolution”, qui a déclenché des insurrections en chaîne dans le monde arabe, vite retombées, faute d’une œuvre historique préalable, peut-on lire dans la présentation du livre.

La démarche suivie est d’inspiration tocquevillienne, considérant que la Révolution ne peut se comprendre que dans et par la continuité historique et qu’elle n’est, selon les termes de l’auteur, que « le complément du plus long travail, la terminaison soudaine d’une œuvre à laquelle dix générations d’hommes avaient travaillé ».

L’ouvrage a pour sous-titre « La Tunisie de 1574 à 2023 » parce qu’il étudie le processus historique qui réalise le passage des habitants de ce pays, dominés par une puissance étrangère, réduits au statut de sujets, divisés en une mosaïque de communautés en lutte les unes contre les autres, soumis à une société traditionnelle et patriarcale ; à celui d’individus constitués en État-Nation souverain ; acteurs, auteurs de leur vie, citoyens libres.

La Révolution tunisienne se présente, ainsi, comme l’étude de la réalisation progressive de ces constructions institutionnelles jusqu’à l’évènement de la Révolution actuelle et l’entrée de la Tunisie dans une ère démocratique fortement mouvementée, dont l’issue est encore incertaine”.

Universitaire, économiste et homme politique tunisien, Mahmoud Ben Romdhane, a dirigé ou participé à plusieurs ouvrages, publiés en Tunisie et en France. Il est Professeur des Universités en Economie et auteur de plusieurs articles sur la Tunisie, l’Afrique, le monde arabe et l’Euroméditerranée.

“La Révolution tunisienne” s’ajoute à ses nombreux ouvrages, à l’instar de “Tunisie, Mouvements sociaux et modernité” (Coédition NENA/CODESRIA, France, mars 2019), « Tunisie – La démocratie en quête d’Etat, Ou comment reprendre la voie de la prospérité partagée » (Sud Editions, Tunisie, mai 2018 340 pages) et “Tunisie : Etat, économie et société : Ressources politiques, légitimation et régulations sociales” (Editions publisud France, février 2011, 282 pages) dans lequel il s’intéresse à la Tunisie depuis l’indépendance.

Mahmoud Ben Romdhane a joué un rôle actif dans la scène politique tunisienne, surtout après la Révolution de 2011 et il a occupé divers postes dans le gouvernement tunisien. En 2015, il a été nommé ministre du Transport, puis ministre des Affaires sociales dans le premier Gouvernement de la IIème République.

Il est reconnu pour son engagement envers les réformes sociales et économiques en Tunisie. Fort de son expérience en tant qu’ancien Président mondial d’Amnesty International (il est membre fondateur et ancien Président de la Section tunisienne de cette ONG), Ben Romdhane a toujours milité pour des politiques publiques inclusives et des réformes visant à réduire les disparités et les injustices sociales et régionales pour le développement du pays.