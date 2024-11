Le président du comité général de la fonction publique et représentant de la présidence du gouvernement, Hassan Messaoudi a souligné que le système du citoyen-superviseur a largement contribué à l’amélioration de la qualité des services administratifs, annonçant la volonté du gouvernement de créer de plusieurs maisons de services numériques au niveau des communes.

Lors de l’examen du budget de la mission de de la présidence du gouvernement,, dimanche à l’ARP, il a évoqué l’existence d’une série de réformes dans la fonction publique et la gestion des ressources humaines, outre plusieurs projets de décrets visant à supprimer les différentes formes de l’emploi précaire et à améliorer la situation des ouvriers des chantiers.

S’agissant du système du citoyen-superviseur, Messaoudi a indiqué que les observations et les rapports établis par l’équipe de cette institution ont contribué à améliorer la qualité des services administratifs, à répondre aux aspirations et aux attentes des citoyens.

Il a fait savoir que des efforts sont actuellement tournés vers la mise en œuvre des programmes et des initiatives de gouvernement ouvert et que le 5ème plan d’action national pour le partenariat de gouvernement ouvert 2023-2025 a été lancé depuis le début de cette année en coopération avec plusieurs partenaires techniques et financiers.

Pour l’année 2025, a-t-il dit, il est prévu d’élaborer un plan national visant à améliorer l’accès aux sites web publics en mettant à contribution les outils de l’intelligence artificielle (IA) et en coopération avec un certain nombre de startups actives dans ce domaine.

En ce qui concerne la modernisation administrative, le représentant du gouvernement a également évoqué l’élaboration d’un projet visant à revoir en profondeur la nomenclature des circuits administratifs prioritaires pour le citoyen.

Répliquant aux questions soulevées par les députés sur les perspectives de la réforme de la fonction publique, Messaoudi a annoncé une stratégie visant à revoir en profondeur du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics.

Dans ce contexte, il a dévoilé un projet préliminaire de cette révision, faisant état de 700 observations et remarques issues des différents ministères et organismes publics qui devront être prise en considération lors de la rédaction finale du projet.

Le représentant du gouvernement a ajouté que le nouveau projet comportera plusieurs avantages aux agents publics et sera centré sur la promotion et la motivation professionnelles.

En ce qui concerne l’emploi précaire, il a mis l’accent sur l’élaboration de plusieurs projets de décret, dont un projet régissant le statut des agents non titulaires dans la fonction publique et un autre qui va régulariser le statut des agents contractuels dans les établissements et les entreprises publics.

Pour ce qui est volet investissement et projets bloqués, Messaoudi a rappelé que le gouvernement est résolu à entamer sous peu un nouveau projet pour stimuler l’initiative économique dans le cadre d’une vision globale de développement qui encourage l’investissement dans les technologies modernes et les secteurs à valeur ajoutée.

La même source a précisé que le gouvernement a adopté une approche participative et établi une liste préliminaire des projets publics les plus importants et a procédé à la création d’un comité régional au niveau de chaque région et d’un comité sectoriel au niveau de chaque ministère pour coordonner entre eux au sujet de la mise en œuvre de ces projets publics.