Le projet de budget de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour l’année 2025 a été élaboré en fonction des besoins de financement visant à renforcer l’action parlementaire, a déclaré Fadhel Ben Turkia, assesseur chargé de la Gestion générale.

Fadhel Ben Turkia s’exprimait lors de la séance plénière commune entre l’ARP et le Conseil national des régions et des districts tenue, dimanche, au Palais du Bardo, dans le cadre de l’examen du projet de budget de l’État pour l’exercice 2025.

En réponse aux interventions des députés, il a fait noter que le président de l’ARP avait demandé de la Commission des Finances et du Budget d’élaborer un projet de budget visant à rationaliser les dépenses de fonctionnement et à permettre à l’Assemblée d’exercer ses fonctions législatives et de contrôle.

Dans le cadre de la rationalisation des dépenses, le député Sami Erraïes a souligné que l’administration de l’ARP s’emploie, en collaboration avec l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, à mettre en œuvre le projet de transition énergétique en vue de baisser les frais de consommation de l’électricité. Un bureau d’études en audit énergétique mène actuellement l’étude de ce projet, a-t-il ajouté.

De son côté, le député Adel Dhiaf a annoncé qu’un appel d’offre sera lancé, au début de l’année prochaine, dans le cadre de la modernisation des équipements informatiques et des outils de travail de l’ARP.

Sur un autre plan, Adel Dhiaf a fait savoir que 33 groupes d’amitié parlementaires couvrant les quatre coins du monde ont été créés. Une stratégie d’action diplomatique, a-t-il dit, a été mise en place en harmonie avec la politique étrangère de l’Etat.

Le budget alloué à l’Assemblée des représentants du peuple pour l’exercice 2025 s’élève à 43,193 millions de dinars.