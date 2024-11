Un décret fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2024-2025 a été publié, le 8 novembre 2024, au Journal Officiel de la République Tunisienne(JORT).

En vertu de cet décret, les prix de base à la production et à l’achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l’année 2024 sont fixés à 90 D/ql pour le blé dur et à 70 D/ql pour le blé tendre.

La commercialisation de l’orge et du triticale est libre. Toutefois un prix d’intervention fixé à 55 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre d’acquisition d’orge et du triticale qui leur seront livrées par les producteurs. Les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte bénéficient d’une prime exceptionnelle de prompte livraison fixée selon les espèces des céréales.

Il s’agit de 40 D/ql pour le blé dur (jusqu’au 31 août 2024), de 30 D/ql pour le blé tendre (jusqu’au 31 août 2024) et de 25D/ql pour l’orge et le triticale (jusqu’au 10 juillet 2024).

Cette prime exceptionnelle peut s’étendre pour les quantités de blé dur et de blé tendre de la récolte de l’année 2024 qui sont échangées avant le 31 décembre 2024 contre des semences certifiées de blé dur et de blé tendre conformément à des procédures fixées à cet effet.

Pour les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte, elles bénéficient d’une prime incitative conjoncturelle de la récolte de l’année 2024 fixée à 10 D/ql et ce jusqu’au 31 août 2024 pour les blés et jusqu’au 10 juillet 2024 pour l’orge et le triticale.

L’office des céréales bénéficie d’une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d’entretien et de conservation des céréales de la récolte 2024.

Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé à 1,539D/ql pour le blé dur, à 1,243 D/ql pour le blé tendre, à 1,086 D/ql pour l’orge et à 1,086 D/ql pour le triticale.

Les collecteurs des semences versent à l’office des céréales par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et de triticale rétrocédé une somme destinée à couvrir la prime de magasinage prévue à l’article 14 du présent décret et fixée à 9,238 D/ql pour le blé dur, à 7,459 D/ql pour le blé tendre, à 6,517 D/ql pour l’orge et à 6,517 D/ql pour le triticale.

Ils paieront une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du budget de l’office des céréales intitulé « fonds d’équipement de l’office des céréales ».

De son coté, l’office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport dont le montant et la méthode de calcul seront fixés dans la convention qui fixe la relation entre l’office des céréales et le collecteur des céréales de consommation. Le règlement de la prime de magasinage qui couvre les frais de magasinage, d’entretien et de conservation des céréales au profit des collecteurs sera effectué par l’office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l’office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, au titre du mois précédent, a précisé la même source.