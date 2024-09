Le Directeur général adjoint de l’Office des Céréales, Nabil Zarrouk, a annoncé que la récolte des céréales de cette année s’élève à 6,75 millions de quintaux. Parmi ces quantités, 5,9 millions de quintaux sont du blé dur (88 %), 0,23 million de quintaux du blé tendre (3 %), et 0,6 million de quintaux d’orge et de triticale (9 %). Zarrouk a qualifié ces chiffres de « bons », compte tenu des conditions climatiques et de la situation des agriculteurs.

Lors de son intervention sur Expressfm ce mercredi 25 septembre 2024, Zarrouk a rappelé que la récolte de l’année précédente s’élevait à seulement 2,9 millions de quintaux, en raison des effets de la sécheresse et du manque de précipitations.

Il a également souligné les efforts déployés pour assurer la disponibilité des semences cette année, notamment une première expérience avec des semences de blé dur prêtes à être semées. Le ministère de l’Agriculture a maintenu la prime exceptionnelle accordée aux agriculteurs pour la collecte des céréales, et les prix ont été stabilisés afin de soutenir les producteurs, tout en leur garantissant l’accès aux intrants nécessaires, tels que les semences et les engrais.

Zarrouk a ajouté que 182 centres de collecte de céréales sont opérationnels cette année, répartis sur tout le territoire tunisien.