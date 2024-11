Le championnat tunisien de Ligue 1 de football professionnel a tenu les spectateurs en haleine ce samedi 9 novembre 2024, avec des rencontres de la 8e journée riches en suspense et en rebondissements.

À Radès, l’Espérance de Tunis a confirmé sa domination en s’imposant 2-1 face à l’AS Gabès. Raed Bouchniba a ouvert le score pour les Sang et Or à la 19e minute, suivi par Koussay Maacha qui a doublé la mise juste avant la mi-temps, à la 44e minute. Malgré la réduction du score par Mohamed Camara pour l’AS Gabès à la 34e minute, l’Espérance a su conserver son avance et repartir avec les trois points.

À Medjez El Bab, l’Olympique de Béja s’est incliné face à l’ES Zarzis dans un match très disputé. Bien que Rabii Homri ait ouvert le score pour Béja à la 30e minute, l’équipe de Zarzis a renversé la situation grâce à des buts d’Achraf Jabri à la 47e minute et de Khalil Guennichi sur penalty à la 78e minute, s’offrant une précieuse victoire en déplacement.

Le match entre le Stade Tunisien et la JS Omrane au Bardo s’est soldé par un nul vierge (0-0), malgré les efforts des deux équipes pour décrocher la victoire.

À Tataouine, le Club Africain a réussi à arracher une courte victoire 1-0 face à l’US Tataouine. Ali Youssef a marqué l’unique but de la rencontre à la 45e minute, permettant ainsi aux Clubistes de poursuivre leur série positive dans le championnat.

Les rencontres de cette 8e journée se poursuivent ce dimanche 10 novembre. Le CA Bizertin recevra l’Étoile du Sahel à 14h30 à Bizerte, tandis que l’AS Soliman accueillera l’EGS Gafsa au même horaire. L’US Monastir affrontera le CS Sfaxien à Monastir à 16h00, et enfin, l’ES Metlaoui sera opposée à l’US Ben Guerdane à Metlaoui à 14h30. Ces matchs promettent également des duels serrés et décisifs pour la suite du championnat.