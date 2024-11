L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a repris, samedi matin, les travaux de la séance plénière commune avec le Conseil national des Régions et des Districts (CNRD), consacrées à l’examen du projet de budget de l’Etat et du projet du budget économique pour l’exercice 2025, en présence du Chef du gouvernement Kamel Maddouri et les membres du gouvernement.

Au cours de cette séance Maddouri devra répondre aux questions évoquées par les députés au cours de leurs interventions de vendredi et samedi.

Le gouvernement a consacré un budget de l’État pour l’année 2025 estimé à 78,2 milliards de dinars, soit une hausse de 2,5 milliards de dinars par rapport aux résultats actualisés pour l’année 2024.

Le budget de l’Etat, au titre de l’année 2025, prévoit une hausse des recettes de 5,7%, et une légère augmentation des dépenses de 0,04% et consacre 11,5 millions de dinars aux dépenses de subvention, dont près de 8 milliards de dinars seront consacrés au secteur des hydrocarbures, 3,8 milliards de dinars pour les produits de base.

Les prévisions du gouvernement tablent sur une baisse de 1,1% du service de la dette publique sur le moyen et le long termes au cours de l’exercice 2025, par rapport à 2024, soit une enveloppe de près de 276 millions de dinars atteignant près de 24,6 milliards de dinars contre 24,9 milliards de dinars en 2024.