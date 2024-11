L’Espérance Sportive de Tunis (6e) accueille samedi au stade Hamadi Agrebi de Radès l’AS Gabés (9e, 8 points), dans l’espoir de confirmer son regain de forme après la victoire 2-0 contre l’Étoile du Sahel lors de la 7e journée à Sousse.

Les Sang et Or, qui semblent se remettre d’une série difficile de trois matchs nuls et une défaite, évolueront cette semaine sous la direction de leur nouveau staff technique mené par le Roumain Laurentiu Reghecampf. Ils ambitionnent de décrocher une victoire contre l’AS Gabés avant d’entamer la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique.

De son côté, l’AS Gabés, désormais dirigé par Chiheb Ellil, qui a débuté avec succès face à l’ES Métlaoui, cherchera à obtenir un résultat positif contre le champion en titre et à quitter le milieu du classement.

La rencontre Espérance de Tunis – AS Gabès à suivre sur (ALWatania 1).