Le budget de l’État pour l’année 2025 est estimé à 78,2 milliards de dinars, soit une hausse de 2,5 milliards de dinars par rapport aux résultats actualisés pour l’année 2024.

Les estimations du projet de budget pour 2025 ciblent, notamment, le renforcement des ressources propres, le développement et la numérisation de l’administration, selon les commissions des finances relevant de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et du Conseil national des Régions et des Districts (CNRD).

Le Gouvernement a pris en considération lors de l’élaboration du budget de l’Etat 2025, les résultats prévus pour l’exercice 2024 en se basant sur l’état d’exécution du Budget de l’Etat à fin août 2024. Il s’agit, également, de la stabilisation du taux de croissance du PIB aux prix courants à 3,2% en 2025 et le taux du prix du baril de pétrole brut “Brent” aux alentours de 7,4 dollars le baril.

Selon la même source, les estimations du budget de l’Etat 2025 reposent sur la stabilité du taux de change du dinar face aux principales devises étrangères, l’amélioration de 4,2% du rythme de développement des importations de marchandises outre la stabilité des prix des produits alimentaires de base sur les marchés internationaux.

Le gouvernement œuvrera en 2025 à poursuivre la réforme fiscale, l’élargissement de l’assiette fiscale, l’intégration du secteur parallèle, la lutte contre l’évasion fiscale et la rationalisation des avantages fiscaux et financiers.

Il s’agit, également, de renforcer le rôle social de l’Etat en allouant les enveloppes nécessaires pour la subvention des produits de base, les hydrocarbures et le transport ainsi qu’assurer la régularité du marché intérieur et soutenir les catégories démunies.

Le budget de l’Etat 2025 repose, en outre, sur le renforcement des ressources non fiscales et l’accélération des délais d’exécution des projets publics et privés, outre le développement de la gouvernance des entreprises publiques et la lutte contre les changements climatiques.

Les résultats provisoires de l’exécution du budget de l’État à fin août 2024, font état que ce dernier (budget de l’Etat) a atteint 75,6 milliards de dinars contre 77,8 milliards de dinars estimés pour l’année 2024, soit une hausse de 9,4% par rapport aux résultats de l’année 2023.

Les dépenses pour toute l’année 2024 devront atteindre environ 56,9 milliards de dinars enregistrant une hausse de 5,7% par rapport aux résultats enregistrés à fin l’année 2023.