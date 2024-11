L’Australie fixera à 16 ans l’âge à partir duquel les mineurs seront autorisés à accéder aux réseaux sociaux, a annoncé jeudi le Premier ministre Anthony Albanese.

“C’est (une mesure) pour les mamans et les papas. Les réseaux sociaux causent beaucoup de mal aux enfants, et j’ai décidé d’y mettre fin”, a-t-il affirmé.

M. Albanese avait annoncé en septembre une future législation à ce sujet, sans préciser à l’époque si la limite d’âge serait de 14 ou 16 ans.

La responsabilité de vérifier l’âge des utilisateurs incombera aux géants de la technologie et aux plateformes de réseaux sociaux, et non aux parents, a-t-il souligné.

Le chef de l’Exécutif australien a assuré, dans ce sens, qu’aucune sanction ne sera appliquée aux utilisateurs ou à leurs parents.

Des propositions antérieures visant à introduire une limite d’âge pour les réseaux sociaux ont reçu un large soutien bipartisan en Australie.

Le Premier ministre travailliste a indiqué que les nouvelles lois seraient présentées aux dirigeants des États et territoires australiens cette semaine, avant d’être soumises au Parlement fin novembre.