Face aux perturbations récentes des vols de Tunisair, le ministre du Transport, Rachid Amri, a ordonné mercredi la mise en place d’un plan d’action comprenant un plan de sauvetage urgent et un programme de restructuration à moyen terme. Ce plan vise à renforcer la gouvernance de la compagnie, à adapter les textes législatifs pour accroître sa compétitivité, et à optimiser les ressources humaines afin de garantir une efficacité opérationnelle accrue.

Parmi les priorités, le ministère met l’accent sur l’amélioration de la qualité des services, la régularité des vols, et une gestion de crise plus efficace et transparente. Un plan de communication d’entreprise est également prévu pour mieux informer les voyageurs et partenaires, tandis que la mise en place d’un système d’information rénové doit éviter les confusions.

En réponse aux récents problèmes techniques dus à des “conduites irresponsables” affectant plusieurs avions, Tunisair a loué trois appareils supplémentaires pour renforcer sa flotte et s’engage à couvrir les frais de modification des réservations des passagers concernés.

Le ministère du Transport surveille de près la situation et prévoit de nouvelles mesures pour soutenir le transporteur national.