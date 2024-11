L’Assemblée des représentants du peuple (RP) a publié, mercredi, le calendrier des séances plénières communes avec le Conseil national des régions et les districts, consacrées à l’examen du projet de budget de l’Etat au titre de l’année 2025.

Selon l’ARP, l’ordre du jour des séances plénières du vendredi 8 et samedi 9 novembre seront consacrées à la présentation et à la discussion du projet de budget de l’Etat et du projet d’équilibre économique pour l’année 2025.

Lors de ces deux plénières, les élus du peuple auront l’occasion d’écouter un exposé de la déclaration du chef du gouvernement à leur sujet.

S’agissant des sessions plénières communes dédiées à l’examen des missions et des missions spéciales, elles auront lieu dimanche 10 novembre 2024 et se poursuivront pendant 11 jours consécutifs jusqu’au 20 novembre courant.