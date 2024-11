Le FC Barcelone se déplace en Serbie pour affronter l’Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. Les Catalans, largement favoris grâce à leur excellent début de saison, pourraient cependant être surpris par une équipe serbe motivée et une infirmerie bien remplie. Malgré les absences de plusieurs joueurs clés, le Barça vise une nouvelle victoire pour consolider sa place en tête de groupe.

Cependant, ce match pourrait être plus disputé que prévu, en effet, plusieurs pièces maîtresses de l’équipe R. Araujo, M. Bernal, F. Torres, A. Christensen, E. Garcia et M. ter Stegen seront absentes pour cause de blessure.

Ce qui pourrait donner une lueur d’espoir à l’Étoile Rouge de créer la surprise.

A quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

La rencontre Etoile Rouge Belgrade – FC Barcelone à suivre sur Canal+ le mercredi 6 novembre 2024 à 21h00.