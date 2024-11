La 27ème édition d’Ecomondo, conforte, au vu du nombre des participants, la position de cette foire internationale qui s’est imposée à force de détermination et de persévérance en tant qu’évènement incontournable en Europe et en Méditerranée pour tout ce qui touche aux technologies environnementales. Une foire qui offre d’importantes opportunités pour créer des partenariats stratégiques et s’informer sur toutes les innovations industrielles tous secteurs confondus.

1.500 entreprises exposantes venues de tous les pays du monde, des experts internationaux, des décideurs politiques et des institutions participent à ce Salon où est sacrée la nouvelle économie humaine et durable. Celle plus soucieuse de la nature et de l’homme.

Cette année, une place de choix est donnée à l’économie circulaire adoptant la logique : “rien ne se jette, tout se transforme” est devenue nécessaire dans un environnement où les ressources naturelles se font de plus en plus rares. Pour précision, selon l’union européenne, l’évolution vers une économie circulaire pourrait accroître la compétitivité, stimuler l’innovation et la croissance économique et créer 700.000 emplois dans l’UE d’ici 2030.

Grâce à l’appui de l’économie circulaire et à la bioéconomie, l’Italie a, en 2023, réduit les émissions de CO2 de plus de 6%. Si cette tendance est maintenue, elle peut espérer atteindre une réduction du CO2 de 55 % d’ici 2030. Toutefois pour ce pays, les risques sur l’environnement persistent à cause de l’urbanisation excessive et mal adaptée aux conditions naturelles des territoires.

A Ecomondo 2024, six macro-aires thématiques permettent d’explorer les aspects de l’économie circulaire, des textiles aux déchets, de la bioénergie à la réhabilitation des sols, de l’économie bleue aux technologies les plus innovantes pour la surveillance environnementale.

Gilberto Pichetto Fratin, ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, a rappelé lors de la conférence inaugurale du Salon que la transition écologique nécessite non seulement une innovation technologique, mais aussi des personnes possédant les connaissances et les compétences pour mener le changement, d’où l’importance de la formation afin de maîtriser les nouvelles technologies.

La formation mais aussi l’éducation environnementale aussi et comme disait Victor Hugo «Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne». A Ecomondo, des jeunes enfants et des collégiens arpentent les couloirs et assistent à des conférences encadrées par des enseignants.

Ecomondo n’est pas qu’un Salon destiné à vendre des technologies et des équipements sophistiqués, c’est aussi un Salon qui éduque et qui instruit. Aujourd’hui que l’environnement est sous menace continuelle, la sensibilisation à son importance et elle est primordiale dans les programmes éducatifs où sont intégrées des compétences transversales.

Prévoir et anticiper pour réduire les risques inhérents à la dégradation de l’environnement est aujourd’hui d’une grande urgence. Dans le “Rapport sur l’État de l’Économie Verte de 2024” Edo Ronchi, Président de la Fondation pour le Développement Durable déplore une aggravation de la crise climatique, très rapide en Italie, précisant que si: les émissions de gaz à effet de serre ont diminué, que les énergies renouvelables électriques ont recommencé à croître et que l’Italie réalise des progrès dans la circularité de l’économie, le défi le plus important est de coordonner et d’harmoniser les actions visant à préserver l’environnement”.

C’est aussi valable pour d’autres pays, dont la Tunisie.

De notre envoyé spécial à Rimini, Amel Belhadj Ali