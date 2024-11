Réuni, lundi, le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé d’entamer, le 8 novembre courant, à partir de 10h, les séances plénières mixtes entre l’ARP et le Conseil national des Régions et des Districts qui seront consacrées à l’examen du projet de budget de l’Etat et du projet du budget économique pour l’exercice 2025.

Les plénières seront, aussi, consacrées à l’examen des missions et des missions spéciales, indique un communiqué de l’ARP.

La plénière de vendredi débutera par la lecture de la Déclaration du gouvernement sur le projet de budget de l’Etat et le projet du budget économique pour l’exercice 2025.

Les Commissions des finances et du budget des deux chambres parlementaires présenteront, par la suite, leur rapport commun sur le projet de budget de l’Etat, avant de passer au débat général (interventions des élus et réponse du chef du gouvernement) qui se déroulera se déroulera les 8 et 9 novembre.