Le directeur des relations publiques de Quincy Jones a annoncé que l’icône de la musique américaine est décédée hier, dimanche, à l’âge de 91 ans.

Connu sous le surnom de “Q”, Quincy Jones a marqué de son empreinte la scène musicale américaine, collaborant avec de nombreux artistes, de Count Basie à Frank Sinatra, et apportant une nouvelle dimension à la pop en travaillant avec Michael Jackson.

Au cours de sa carrière musicale qui s’est étendue sur plus de 65 ans, Jones a exploré de nombreux domaines : trompettiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur et producteur, ce qui lui a valu 27 Grammy Awards.

Jones a produit des enregistrements pour des légendes du jazz comme Miles Davis, réalisé des chansons pour Sinatra et réuni des stars pour enregistrer “We Are the World” en 1985 dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds, une chanson qui a connu un succès phénoménal.

Il a également composé des musiques de films et coproduit le film “The Color Purple” (La Couleur Pourpre), ainsi que la série télévisée comique des années 1990 “The Fresh Prince of Bel-Air” (Le Prince de Bel-Air), qui a lancé la carrière de Will Smith.

Jones comptait parmi ses amis certaines des figures les plus emblématiques du XXe siècle. Il a dîné avec Pablo Picasso, rencontré le pape Jean-Paul II, célébré les 90 ans de Nelson Mandela et passé du temps sur l’île de Marlon Brando dans le Pacifique Sud pour se remettre d’une dépression.

Toutes ses œuvres portent sa touche contemporaine et universelle inimitable. Bono, chanteur du groupe U2, le décrivait comme “la personne la plus cool” qu’il ait jamais rencontrée.

Jones a signé ses plus grands succès avec Michael Jackson. Les deux ont collaboré sur trois albums majeurs : Off the Wall en 1979, Thriller en 1982, et Bad en 1987, des albums qui ont redéfini la musique pop américaine.

L’album Thriller a atteint des ventes de 70 millions d’exemplaires.