Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé l’ouverture des candidatures pour la sélection d’un groupe d’entreprises afin de participer au programme de coopération tuniso-allemand intitulé « Partenariat commercial avec l’Allemagne ».

Ce programme est organisé, en Allemagne, en collaboration entre le ministère Tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et le ministère de l’Économie et du Climat en Allemagne, et ce, du 9 au 28 février 2025, selon un communiqué publié par l’UTICA.

L’objectif de ce programme est de développer le partenariat technique et commercial entre les entreprises tunisiennes opérant dans le secteur de l’industrie et des services connexes, et leurs homologues allemandes, à travers la formation des dirigeants d’entreprises dans divers domaines pratiques tels que la gestion de la production, la qualité, le marketing, la coopération commerciale et la préparation de plans d’affaires, en vue de conclure des accords de partenariat avec des entreprises allemandes.

Le programme de coopération tuniso-allemand va assurer un accompagnement dédié aux entreprises participantes pendant une année complète pour établir des relations de coopération bilatérales avec des entreprises allemandes.

Il prévoit, également, d’organiser des visites de terrain auprès d’entreprises allemandes prospères afin de comprendre leurs méthodes organisationnelles et de production outre la participation à des salons et expositions spécialisés en Allemagne

Les entreprises intéressées, à ce programme, peuvent remplir leur dossier de candidature avec précision et l’envoyer à l’adresse e-mail : partnering.tun.ger@gmail.com , et ce, avant le 16 novembre 2024.