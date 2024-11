Myriam Elloumi du Groupe COFICAB, a été élue nouvelle présidente de l’Association tunisienne de l’automobile (Tunisian Automotive Association-TAA) pour le mandat 2024- 2027, succédant ainsi à Nabhen Bouchaala, et ce lors de la 8ème Assemblée Générale de l’association tenue le 31 octobre 2024 à Tunis, a annoncé l’association sur sa page facebook.

Cet évènement a rassemblé les membres de la TAA, de nombreux acteurs du secteur automobile en Tunisie et des partenaires publics et privés et a été l’occasion d’élire un nouveau comité directeur. Ce comité aura pour mission de poursuivre et d’amplifier les actions de la TAA pour soutenir le développement du secteur automobile en Tunisie, en mettant l’accent sur l’innovation, la durabilité et la compétitivité aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’international.

La nouvelle présidente de la TAA a, à cette occasion, affirmé son engagement à renforcer la position de la Tunisie dans l’écosystème automobile mondial, a rapporté l’association.

La Tunisian Automotive Association est une association tunisienne à but non lucratif créée en février 2016, à l’initiative des acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie et de la FIPA (L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur), afin de favoriser les échanges, la collaborations et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie automobile et d’accompagner les autorités tunisiennes pour développer et promouvoir le secteur en Tunisie.