La Tunisian Automotive Association (TAA) annonce avec fierté sa participation au salon Automechanika Frankfurt – Allemagne, qui se tiendra du 10 au 14 septembre 2024. Le salon, qui réunit plus de 4000 exposants, de 80 pays, présente une plateforme pour les entreprises de l’automobile souhaitant s’ouvrir à de nouveaux marchés et renforcer leurs réseaux d’affaires.

Le Pavillon Tunisien de 72 m² mettra en avant l’expertise et le savoir-faire tunisien dans le domaine des composants et équipements automobiles. Cette espace permettra aux acteurs de l’industrie

automobile tunisienne de présenter leurs produits, tout en établissant des contacts avec des partenaires internationaux.

La participation de la TAA à Automechanika Frankfurt s’inscrit dans le cadre du pacte de compétitivité qui lie la TAA avec le gouvernement tunisien dans une démarche stratégique pour renforcer l’image et la visibilité de la Tunisie sur la scène mondiale de l’automobile.

La TAA, à travers cette initiative, démontre son engagement à soutenir les industriels tunisiens dans leur développement et à promouvoir le secteur automobile pour se distinguer à l’international.

Les entreprises présentes au Pavillon sont :

▪ L’Accumulateur Tunisien – Assad (batteries)

▪ Societe De Transformtion De Metaux – Paf ( tubes étirés )

▪ Societe Tunisienne Des Industries De Pneumatiques – STIP (pneus)

▪ Taxiora (compteur intélligent)

▪ Promax (plaquettes de frein)

▪ Tunisian Automotive Association

À propos de la TAA

La Tunisian Automotive Association (TAA) est une association professionnelle créé en 2016 à but non lucratif et dédiée au développement et à la promotion du secteur automobile en Tunisie.

La TAA travaille en étroite collaboration avec les industriels du secteur, le gouvernement et les partenaires internationaux pour favoriser la croissance et l’innovation dans l’industrie automobile tunisienne.

Cette participation est soutenue par l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » à travers le projet « Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie.

II » mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite coopération avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.