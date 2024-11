Un clasico Espérance Vs Etoile du Sahel qui a un goût amer pour les supporters de l’ESS au vu de son classement actuel. A Sousse le temps du réveil a probablement sonné pour l’équipe sahélienne.

Pour cette 7ᵉ journée de Ligue 1 professionnelle, le poids du match sera porté par l’Étoile du Sahel qui accueille l’Espérance de Tunis.

Les deux équipes sont en quête de redressement et veulent rassurer leurs supporters après un début de saison mitigé.

Actuellement 11ᵉ avec 5 points, l’Étoile, sous la direction de Mohamed Mkacher, espère obtenir une seconde victoire cette saison pour rompre une série de trois matchs sans succès.

De son côté, l’Espérance, 6ᵉ avec 9 points, dirigée provisoirement par Skander Kasri, veut aussi mettre fin à une série de quatre matchs sans victoire en misant sur l’expérience de ses joueurs.

Classement de la 6e journée du championnat de la Ligue 1

Classement Pts

1. O. Béja : 16

2. C. Africain : 14

. US Monastir : 14

4. ES Zarzis : 13

. S.Tunisien : 13

6. Espérance ST : 9

. CS Sfaxien 9

. JS Omrane : 9

9. ES Metlaoui : 6

. AS Soliman : 6

11. ES Sahel : 5

. AS Gabès : 5

13. US Ben Guerdane : 4

. CA Bizertin : 4

15. US Tataouine : 3

16. EGS Gafsa : 0

Le match sera diffusé sur Alwataniya1 à 14h30.