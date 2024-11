Les deux organisations non gouvernementales Bloom et “Foodwatch” ont alerté, mardi 29 octobre 2024, sur la contamination généralisée des boîtes de thon au mercure en Europe. Elles ont dénoncé les dangers sur la santé que représente cette substance, “l’une des dix substances les plus préoccupantes au monde, comme l’amiante ou l’arsenic”.

Après avoir réalisé des tests sur 148 boîtes de thon, l’ONG Bloom a constaté que la totalité était contaminée au mercure.

Le mercure , qui est “l’une des dix substances les plus préoccupantes au monde, comme l’amiante ou l’arsenic” présente des dangers pour la santé. Son dérivé, le méthylmercure, est classé comme “cancérogène possible par le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC)”, expliquent les deux ONG qui demandent donc à la grande distribution et aux pouvoirs publics de prendre des mesures d’urgence.

Dans certaines boites de thon testées, le taux de mercure était même quatre fois supérieur à la norme européenne. Les boîtes ont été achetées en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Dans plus de la moitié d’entre elles, la teneur en mercure était supérieure à celle autorisée pour les autres poissons.

Un rapport intitulé : Un poison dans le poisson, sur ce que les ONG qualifient de « scandale de santé publique », est accessible sur Internet. httpss://bloomassociation.org/wp-content/uploads/2024/10/rapport-Mercure-FR.pdf