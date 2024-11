Un nouveau rapport du réseau international l’IPEN révèle que si l’UE et d’autres pays ont interdit l’utilisation des chromates de plomb, ils continuent d’autoriser la production et l’exportation de cet ingrédient de peinture, au moment où les pays importateurs ont peu de moyens pour savoir et contrôler ce qui entre à leurs frontières, “ce qui expose les enfants et les familles des pays destinataires à un risque d’intoxication au plomb”.

Entre 2020 et 22, les exportations de chromates de plomb de l’UE ont été destinées à environ 48 pays, dont presque 39 ont interdit ou limité la peinture au plomb.

Pour l’UE, qui a essentiellement interdit l’utilisation des chromates de plomb dans les peintures et à d’autres fins, ses exportations de chromates de plomb représentent un dangereux double standard, estime le rapport.

“Les exportations de chromates de plomb représentent un commerce dangereux et toxique qui expose des millions d’enfants au risque d’intoxication au plomb”, a déclaré Sara Brosché, PhD, conseillère scientifique auprès de l’IPEN et auteure principale du rapport intitulé “Exporting Lead Poisoning: The Toxic Trade in Lead Chromates”.