Plusieurs importants projets routiers sont actuellement en phase de réalisation dans le cadre d’une approche basée sur l’appui aux Corridors de développement Economique Nord/Sud et Est/Ouest, a déclaré la ministre de l’équipement et de l’habitat Sarra Zaafarani Zenzri.

Dans une déclaration à TAP, en marge d’une visite de travail effectuée dans le gouvernorat de Nabeul, la ministre a indiqué que les travaux du projet de l’autoroute Tunis/Jelma ont enregistré un taux d’avancement important après un ralentissement expliqué essentiellement par la lenteur des périodes de réalisation des études d’exécution qui nécessitent des technologies avancées utilisées pour la première fois en Tunisie.

L’approche adoptée actuellement, souligne encore la ministre, vise la réalisation du corridor économique Est/Ouest qui comporte notamment le doublement de la route nationale numéro reliant Sfax à Kasserine passant par Kairouan et Sidi Bouzid.

Le ministère se penche, actuellement, sur l’examen de la réalisation d’autres importants projets, dont la route nationale 15 reliant Kasserine à Gabès, la route nationale 16, la route nationale 3 et la route express reliant Boussalem et les frontières algériennes, actuellement en phase d’appel d’offres, a-t-elle encore signalé.

Evoquant le blocage au niveau de la réalisation de la route régionale n27 reliant Nabeul et Kélibia, la ministre a précisé que la durée de réalisation du projet s’explique par la non régularisation de la situation foncière avant le démarrage du projet en plus des problèmes relatifs aux concessionnaires publics, notamment, la SONEDE, la STEG et Tunisie Télécom.

Concernant l’entrée du grand Tunis, la ministre a fait savoir que la réalisation des travaux avance à un rythme soutenu, malgré les difficultés du site, ajoutant que la direction assure un suivi permanent des travaux et œuvre à surmonter les entraves rencontrées afin de réaliser le projet dans les plus brefs délais et avec une meilleure qualité.