La BIAT a assisté, en tant que partenaire officiel, à la cérémonie organisée par la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés, en l’honneur des athlètes ayant participé aux Championnats du Monde d’Athlétisme Handisport 2024 de Kobé et aux Jeux Paralympiques 2024 de Paris.

La BIAT a saisi cette occasion pour féliciter tous les athlètes qui ont brillé sur la scène internationale grâce à leur travail acharné, leur talent et leur détermination à relever tous les défis. Elle a également adressé ses remerciements à la Fédération pour les efforts consentis afin d’encadrer les athlètes et de les accompagner dans la réalisation de leurs rêves.

Par ailleurs, l’engagement de la BIAT dans une nouvelle démarche de responsabilité sociétale pour soutenir le handisport a été mis en exergue. Il a été rappelé que la banque a consolidé son implication dans la vie sportive à travers son partenariat avec la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés et le parrainage de trois athlètes en situation de handicap, à savoir Aman Allah Tissaoui, Raja Jebali et Nourhein Belhaj Salem.

Lors des compétitions internationales, les athlètes se sont illustrés par les performances suivantes :

Aman Allah Tissaoui : il a décroché la médaille d’or en battant le record du monde en course 1500 m aux Championnats du monde de para-athlétisme de Kobe – Japon et la médaille de bronze en course 400m. Aux jeux paralympiques Paris 2024, il a eu la médaille d’or en course 1500 m et la médaille de bronze en course 400 m en battant le record d’Afrique.

Nourhein Belhaj Salem : elle a été classée 5ème aux championnats du monde de para-athlétisme de Kobe – Japon et 7ème aux jeux paralympiques de Paris 2024 pour le lancer du poids.

Raja Jebali : elle a été classée 4ème aux championnats du monde de para-athlétisme de Kobe – Japon et a obtenu la médaille de bronze aux jeux paralympiques de Paris 2024 pour le lancer du poids.

Le partenariat de la BIAT avec la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés reflète également son engagement pour contribuer à rendre le sport accessible à tous et vise à consolider les opportunités pour que ces athlètes se dépassent et améliorent leurs performances.