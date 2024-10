La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) participe cette année au Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie (SIAT 2024) , qui se tient du 30 octobre au 2 novembre au Centre des Expositions du Kram. Cet événement majeur, qui réunit les acteurs clés de l’agriculture et de l’innovation technologique, offre à la BTE une plateforme pour renforcer son engagement en faveur d’une agriculture verte et durable.

Aux côtés de son partenaire stratégique Every GHS, distributeur exclusif de la marque italienne de panneaux solaires Futura Sun, la BTE met en avant, sur trois jours, des solutions de financement vertes conçues pour accompagner la transition énergétique dans le secteur agricole tunisien.

La BTE propose des lignes de financement en leasing dédiées aux agriculteurs souhaitant installer des systèmes de pompage d’eau alimentés par panneaux photovoltaïques. Ces financements visent à simplifier l’accès aux technologies d’énergie renouvelable pour les agriculteurs tunisiens, réduisant ainsi leur empreinte carbone, optimisant leurs coûts énergétiques et améliorant leur autonomie.

En plus de cette offre phare, la BTE et Every GHS présentent une gamme étendue de produits de financement vert, répondant aux besoins en efficacité énergétique des particuliers et des professionnels. Ces solutions englobent divers projets écologiques, depuis l’installation de panneaux solaires pour les habitations jusqu’à d’autres initiatives visant à réduire les émissions de carbone.

La BTE réaffirme son engagement pour la transition énergétique en Tunisie, en soutien aux objectifs nationaux en matière de développement durable.