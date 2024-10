La Commission européenne a annoncé, mardi, un investissement global de 1,4 milliard d’euros dans des technologies de pointe (deep tech) au titre de 2025.

“Le Conseil européen de l’innovation (CEI), qui fait partie du programme de recherche et d’innovation de l’UE Horizon Europe, soutiendra la recherche européenne en matière de ‘deep tech’ et les jeunes pousses à fort potentiel à hauteur de 1,4 milliards d’euros l’année prochaine”, a indiqué l’Exécutif européen dans un communiqué.

Le programme de travail du CEI, adopté mardi par la Commission, représente une augmentation de près de 200 millions d’euros par rapport à 2024, et apporte plusieurs améliorations, y compris un meilleur accès au financement par fonds propres avec le dispositif d’expansion de la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) du CEI, souligne la Commission.

Dans ce cadre, une enveloppe de 300 millions d’euros sera consacrée aux entreprises “visant à introduire des technologies stratégiques sur le marché de l’UE et à éviter les dépendances” vis-à-vis de l’étranger, alors que 250 millions d’euros iront soutenir les entreprises en phase de démarrage dans des technologies cibles spécifiques, notamment l’intelligence artificielle générative, le nouvel espace, les technologies agricoles et les solutions de mobilité futures.

D’autres montants seront consacrés aux technologies émergentes, dont les robots autonomes, les cultures résilientes au changement climatique, la conversion des déchets en matières premières ou encore le diagnostic médical de dernière génération.

La commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, Iliana Ivanova, s’est félicitée de l’adoption de ce programme d’investissement qui “contribuera à combler les déficits de financement critiques et à mettre en place un écosystème d’innovation plus solide et plus résilient en Europe”.

Le CEI a été lancé en mars 2021 en tant qu’outil majeur du programme Horizon Europe. Il dispose d’un budget de plus de 10 milliards d’euros pour la période 2021-2027.

Jusqu’à présent, le CEI a soutenu plus de 630 entreprises et plus de 450 projets de recherche dans le cadre d’Horizon Europe.