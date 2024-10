Le Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé, lors d’une réunion tenue lundi au palais du Bardo une série de décisions relatives aux séances plénières communes avec le Conseil national des régions et des districts, consacrées à l’examen des missions et des missions spéciales dans le cadre du projet de budget de l’État pour l’année 2025.

Le Bureau de l’ARP a également examiné les résultats des réunions des délégations de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, concernant la coordination des séances communes des commissions chargées de discuter des missions et des missions spéciales, ainsi que la méthodologie à adopter pour assurer une répartition efficace des interventions, leur timing et le déroulement des séances plénières communes, lit-on dans un communiqué publié par l’ARP.

Dans ce cadre, le bureau a décidé de passer directement à l’examen en plénière des missions et des missions spéciales, permettant ainsi une retransmission télévisée des séances.

Le bureau a aussi décidé d’accorder une minuté d’intervention à chaque député des deux chambres parlementaires. « Chaque député pourra accumuler le temps cédé par ses collègues en sa faveur », lit-on de même source.

Il a également été convenu d’établir une liste définitive des intervenants pour chaque mission, 15 minutes avant le début de la séance plénière, apprend-on de même source.

En outre, chaque membre du gouvernement disposera de 15 minutes pour présenter son exposé et 30 minutes pour répondre aux interrogations des députés.

Concernant les plénières dédiées aux débats budgétaires pour l’exercice 2025, il a été décidé d’accorder trois minutes d’intervention à chaque députés des deux conseils.

Chaque député pourra accumuler les temps de parole cédés par ses collègues en sa faveur, en plus du temps de parole accordé au chef du gouvernement pour présenter la Déclaration du gouvernement et répondre aux questions des députés.

Les membres du bureau ont ensuite évoqué les changements survenus dans la composition des blocs parlementaires et qui seront annoncés lors de la séance d’ouverture de la troisième session prévue pour demain mardi.

A ce titre, le bureau a également fixé au 10 décembre 2024, la date limite pour le calcul des quotas des blocs et des hors groupes au sein de l’ARP.