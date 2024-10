Le spécialiste du conseil en gestion des risques, Control Risks, et son partenaire en conseil économique, Oxford Economics Africa, leader dans le domaine des prévisions économiques mondiales et de l’analyse économétrique viennent de lancer la neuvième édition de l’Africa Risk-Reward Index, voire l’indice risque-récompense de l’Afrique.

Pour l’édition 2024, ce rapport, conçu pour fournir aux responsables politiques, dirigeants d’entreprise et investisseurs, des informations sur l’écosystème d’investissement sur les marchés clefs d’Afrique, vise à évaluer les rendements et risques associés aux investissements dans un certain nombre de pays africains.

Le climat des affaires jugé défavorable

La Tunisie a été classée 25ème sur un total de 26 pays étudiés avec un score de (-2,05) devant le Zimbabwe (65,52). Ce mauvais score est du à la note attribue au volet rendement (3,11) un score plus faible que celle attribuée au volet risque.

La mauvaise note attribuée à la Tunisie à la composante climat des affaires jugé défavorable à l’investissement par le rapport, a été en grande partie à l’origine de ce très mauvais classement lequel reflète la gravité de l’insécurité et de l’instabilité politique qu’a con nue le pays ces dernières années.

En dépit de cette contreperformance, le rapport prend acte de l’importante progression (+0,51) connue la Tunisie, durant les exercices 2023 et 2024, en matière d’amélioration de l’environnement des affaires.

Cette progression, la 2ème enregistrée parmi les 26 pays étudiés, tire son origine de la diminution du risque (-0,29) et une amélioration des opportunités d’investissement (+0,22).

Comment est calculé Risk Reward index

Pour comprendre ces scores et chiffres, en apparence, il est utile de rappeler que l’indice Africa Risk Reward index” se compose de deux sous indicateurs mesurés sur une échelle de 1 à 10.

Le premier évalue les opportunités d’investissement et la capacité des marchés à générer des rendements attractifs pour les investissements (rendement).

Le second mesure la probabilité que des évènements défavorables peuvent impacter l’environnement des affaires (risque). Le score global est mesuré par la différence entre les notes attribuées aux deux volets rendement et risque.

Pour revenir aux résultats de cette étude-rapport, les pays offrant les meilleures opportunités d’investissement en 2024 sont le Maroc (+1,18), le Bostwana (+0,66), la Tanzanie (+0,45).

Les perspectives sont prometteuses

Globalement, le rapport estime que les perspectives pour l’Afrique sont prometteuses en ce sens où “le rapport est publié à un moment où le continent noir connait une importante évolution politique générationnelle, un renforcement de la connectivité continentale, et l’émergence rapide de technologies transformatrices pouvant potentiellement accélérer son développement” .

Et les auteurs du rapport d’ajouter :”Ce tournant majeur présente à la fois des opportunités et des défis pour les entreprises présentes sur les marchés africains, mais aussi des risques exacerbant les fragilités dans certains pays africains.

Au rayon des recommandations, le rapport estime qu’il sera “essentiel pour les parties prenantes de bien comprendre les particularités du marché et d’adopter une vision à long terme – des responsables politiques et investisseurs aux agences de développement et à la société civile – de naviguer dans un paysage en évolution pour obtenir des résultats d’investissement probants en 2024 et au-delà”

Morale de l’histoire : pour le rapport “le climat est donc favorable pour les pays africains et les investisseurs souhaitant investir et développer leurs activités en Afrique”.