Le football mondial retient son souffle. Ce samedi, le Santiago Bernabéu accueille le match le plus attendu de la saison : le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un affrontement qui rappelle les épopées de Ronaldo et Messi, et qui s’annonce d’ores et déjà comme un sommet du football européen.

Les deux équipes arrivent à ce rendez-vous dans une forme olympique. Le Real Madrid, après une victoire éclatante en Ligue des Champions, pourra compter sur l’explosivité de Vinicius Jr et la fraîcheur de Kylian Mbappé. Côté catalan, le jeune prodige Lamine Yamal devrait à nouveau briller aux côtés de Robert Lewandowski.

Malgré les absences, comme Thibaut Courtois ou David Alaba, Carlo Ancelotti a les cartes en main pour surprendre. Un 4-4-2 en losange pourrait être envisagé, avec Jude Bellingham dans un rôle de meneur de jeu.

Du côté du Barça, la défense, solide et expérimentée, sera appelée à museler les attaquants madrilènes. Au milieu de terrain, le duo Casadó-Pedri devrait apporter de la créativité et de l’équilibre.

Ce Clasico s’annonce comme un duel tactique passionnant, où chaque équipe aura à cœur de prendre l’ascendant sur l’autre. Les supporters du monde entier seront rivés sur leurs écrans pour assister à ce spectacle unique.