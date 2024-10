Le président de la République, Kais Saïed a reçu, vendredi après-midi, au palais de Carthage, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh et le ministre des domaines de l’État et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili.

La réunion a porté notamment sur les questions liées au statut de l’Office des terres domaniales (OTD) et les moyens visant à apurer sa situation, cite la présidence de la République dans sa page officielle.

Le chef de l’Etat a donné ses instructions en vue d’élaborer un nouveau texte accordant aux jeunes la priorité d’exploiter ces terres domaniales pour lancer des entreprises et sociétés communautaires.

Dans ce contexte, le président Saïed a critiqué la situation des terres domaniales en Tunisie, estimant que plus de 230000 hectares de ces terres sont en proie au délaissement et à la négligence ou concédées injustement depuis des décennies à des particuliers moyennant des prix modiques.

La priorité est un principe inscrit formellement dans la loi, a insisté le chef de l’Etat, soulignant qu’il temps qu’il soit activé pleinement en matière d’exploitation des terres domaniales.

Le Président de la République a conclu que la Tunisie a tant besoin d’une nouvelle « évacuation agricole » qui profitera aux citoyens et au pays tout entier, se déclarant confiant en la capacité à atteindre l’objectif de l’auto-suffisance agricole à la faveur des potentialités et ressources dont regorge le pays.