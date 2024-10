Le CA Bizertin rencontre l’Espérance Sportive de Tunis lors de la 6e journée de la Ligue Pro 1 Tunisie ce samedi 26 octobre 2024 à 17h30.

Classement Pts

1. O. Béja 15

2. C. Africain 13

3. ES Zarzis 12

4. US Monastir 11

5. S.Tunisien 10

6. Espérance ST 8

7. CS Sfaxien 8

8. JS Omrane 6

9. AS Gabès 5

10. ES Metlaoui 5

11. AS Soliman 5

12. ES Sahel 4

13. US Tataouine 3

14. CA Bizertin 3

15. US Ben Guerdane 3

16. EGS Gafsa 0

Vous pouvez regarder le match CAB vs EST sur la chaîne ALwatania 1.