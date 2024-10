Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone ce samedi 26 octobre 2024 à 21h00 pour le Classico de la 11e journée de Liga, un rendez-vous clé de la saison. Cette confrontation entre les deux géants espagnols est cruciale pour la course au titre, avec le Barça en tête du classement à 27 points, suivi de près par le Real Madrid, à seulement trois points. Une victoire des Madrilènes permettrait de les rejoindre au sommet, tandis qu’un succès barcelonais renforcerait leur avance.

Les deux équipes arrivent en pleine forme : Barcelone a remporté quatre de ses cinq derniers matchs avec une attaque efficace et une défense solide.

Le Real, bien qu’ayant remporté trois de ses cinq derniers matchs, affiche une défense performante et se montre prêt pour ce défi. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Real mène légèrement avec trois victoires. Avec des effectifs en forme et un Santiago Bernabeu prêt à vibrer, ce Classico s’annonce intense et déterminant.

Où et quand suivre le match ?

Chaine TV : BeIN Sports 1

Heure : 20h00

Date : Samedi 26 octobre 2024

Stade : Santiago Bernabéu

Ville : Madrid