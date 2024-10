Un projet baptsié “Elyssa” qui est un fonds d’aide à la création visant à soutenir les artistes résidant en Tunisie dans les domaines des arts visuels et des musiques, a été officiellement lancé, mercredi soir, au siège de l’Institut français de Tunis.

Elyssa est une initiative de l’IFT soutenue par le Fonds Equipe France. L’artiste Sayma Sammoud est la cheffe de ce projet innovant qui a pour ambition d’accompagner la scène artistique tunisienne en offrant un soutien personnalisé à des artistes émergents et confirmés.

Ce projet expérimental pilote d’une durée d’un an est disponible dans les trois langues (arabe, français et anglais) en vue de faciliter la participation des artistes. Trente artistes seront sélectionnés dans le cadre de ce programme qui vise à propulser la scène artistique tunisienne vers de nouveaux horizons, tout en facilitant l’accès à des opportunités à l’international.

Au cours d’une conférence de presse organisée à l’occasion du lancement du projet, Fabrice Rousseau, directeur de l’IFT, a présenté les principaux objectifs d’Elyssa qui vise le renforcement du paysage artistique en Tunisie et le soutien aux artistes, émergents et confirmés, en fonction des spécificités de leurs projets.

Elyssa se décline en trois phases : “La phase d’idéation”, exclusivement dédiées aux artistes émergents, permettre aux créateurs de développer leurs projets en partenariat avec des structures d’incubation spécialisées. Durant “la phase de production”, les artistes émergents et confirmées concrétiseront leurs projets au sein de résidences artistiques partenaires tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé avec l’intervention de mentors, conseillers artistiques et/ou experts du secteur. A “la phase de diffusion”, les projets seront diffusées en Tunisie et/ou à l’international en fonction des opportunités, avec le soutien de programmateurs et de partenaires de diffusion.

Lancement des appels à candidatures

Le lancement du projet, ce jeudi 24 octobre, marque également le lancement des premiers appels à candidatures à destination des artistes émergents des secteurs des arts visuels et des musiques. L’appel à candidatures est ouvert aux artistes en début de carrière, résidant en Tunisie et travaillant dans le domaine des arts visuels et du design, tous médiums confondus : photographie, peinture, dessin, sculpture, art vidéo, art numérique, etc.

La date limite de dépôt des candidatures est le jeudi 21 novembre 2024 sur le site du projet ( www.projetelyssa.com ). L’annonce des lauréats aura lieu mi-décembre 2024.

Les étapes restantes se dérouleront de janvier à Octobre 2025 qui marque la clôture officielle du projet. La phase d’idéation avec des formations spécialisées et celle de production en résidence auront lieu entre janvier et février.

Début mars, verra le lancement des deuxièmes appels à candidatures pour les artistes confirmés. De juin à octobre, il y aura la phase de diffusion des oeuvres sélectionnées à travers des évènements et des expositions publiques.

Les dossiers seront sélectionnés par un comité composé des Tunisiens Amine Bouhafa (compositeur), Hamdi Makhlouf (luthiste, compositeur, musicologue et poète), Mohamed Ben Said (AKACIA Productions), Mohamed Ben Soltane (artiste visuel et commissaire d’exposition), Selma Feriani (galeriste),Khalil Hentati (compositeur, producteur et multi-instrumentiste), Seif Eddine Nechi (auteur et dessinateur BD) et Mehdi Ben Cheikh (galeriste). Le comité comprend également Amani Semaan (co-fondatrice et directrice de l’ONG libanaise Beirut and Beyond), Beya Othmani (commissaire d’exposition et chercheuse tuniso-algérienne), Elsa Despiney (historienne de l’art), Julie Chénot (directrice de la Fondation Camargo), Flora Boillot (professionnelle reconnue de la musique indépendante et de la promotion culturelle).

Elyssa accompagne les artistes visuels et les musiciens tunisiens

Elyssa a été pensé comme un espace où se rencontrent création artistique et entreprenariat culturel. Conçu comme un véritable tremplin, ce projet accompagne les artistes visuels et les musiciens tunisiens depuis la conception de leurs projets jusqu’à la réalisation concrète de leurs initiatives.

L’ambition d’Elyssa est de doter les créateurs des ressources nécessaires pour donner vie à leurs idées, les développer, les expérimenter pour finalement mieux les concrétiser et diffuser. Au-delà d’un simple soutien financier, Elyssa entend tisser une relation de complicité avec les artistes, en leur offrant l’accompagnement, le cadre, le temps et les moyens de développer pleinement leur potentiel.

Ce projet a pour objectif de soutenir la scène artistique tunisienne en identifiant et soutenant des projets novateurs. Le programme propose un accompagnement sur mesure, destiné à guider les artistes visuels dans leur processus de création, à renforcer leur visibilité et à favoriser la diffusion de leurs œuvres, à la fois au niveau local et international.

Durant chaque étape du programme, les artistes bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de mentors et d’experts de renommée nationale et internationale. Ils auront également accès à des ressources techniques pour créer, répéter, enregistrer, et préparer leurs performances scéniques dans des conditions optimales, en vue de les présenter au public.