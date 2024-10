Un minifoot a été inauguré mercredi dans la localité de Smar (gouvernorat de Tataouine), en présence du gouverneur de Tataouine, et des représentants du Centre international pour le développement local et la bonne gouvernance (CILG), de l’Agence de coopération internationale de l’Association des communes néerlandaises (VNG), et du commissariat régional de la jeunesse et du sport.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme “EU4YOUTH” financé par l’Union européenne, et mis en œuvre par le CILG afin d’assoir les bases d’une participation effective et active des jeunes dans la vie publique à travers divers domaines, notamment économique, culturel, sportif et de développement, a déclaré la directrice du Centre international pour le développement local et la bonne gouvernance, Neila Akrimi, à la TAP.

Le projet a mobilisé une enveloppe de 500 mille dinars, a-t-elle, indiqué, expliquant que l’idée de construire un minifoot remonte à plus de deux ans lorsque lors d’une visite du Centre dans la localité de Smar, l’existence d’un club de football féminin a été remarqué sans que celui dispose d’une terrain d’entrainement.

“Cette démarche vise à répondre aux besoins directs des jeunes de la région, à travers leur implication ainsi que les différentes composantes de la société civile dans la réalisation et la mise en œuvre de projets similaire”, a souligné Akrimi.

La supervision et la gestion du projet seront confiées à la municipalité de Samar, a ajouté le directrice de CILG.