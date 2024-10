Les défauts de paiement souverains deviendront plus fréquents au cours de la prochaine décennie et se manifesteront de façon atypique, voire non conventionnelles.

Et pour cause, les pays les plus pauvres sont confrontés à des charges d’endettement importantes et à l’héritage de coûts d’emprunt élevés, dépassant le cinquième des budgets des États.

C’est S&P Global Ratings qui le démontre dans un rapport récent et fort inquiétant. Même si les taux d’intérêt mondiaux sont maintenant en baisse, et que des pays tels que la Zambie et le Sri Lanka sortent enfin du défaut de paiement, de nombreux pays se sont retrouvés avec peu de ressources pour rembourser les dettes en devises étrangères et peu d’accès au capital.

“En raison de l’augmentation de la dette et d’une augmentation des coûts d’emprunt sur la dette en devises fortes… les souverains seront plus fréquemment en défaut sur la dette en devises étrangères au cours des 10 prochaines années qu’ils ne l’ont fait par le passé”, a déclaré l’agence de notation dans un rapport.

L’avertissement intervient alors que de nombreux pays tentent de sortir de la bataille pour défaut pour obtenir des accords d’un groupe de plus en plus disparate de créanciers, et pour avoir accès à suffisamment d’allégement pour éviter une autre crise de la dette.

Les pays endettés, dont le Kenya et le Pakistan, ont évité de justesse les défauts de paiement grâce aux nouveaux sauvetages du FMI et à d’autres prêts cette année. Mais ils sont toujours en fait exclus des marchés obligataires pour refinancer leurs dettes, compte tenu des coûts d’emprunt à deux chiffres que de nombreux gouvernements similaires doivent payer.

Des coûts qui frôlent les 20%, étant donné la prime de risque exigée par les prêteurs. Ce mois-ci, le Ghana est sorti du défaut lorsqu’il a terminé une restructuration des obligations en dollars américains qui a imposé une réduction de 37 % aux créanciers.

Plus tôt cette année, la Zambie a mis fin à une saga de restructuration de quatre ans, tandis que le nouveau gouvernement du Sri Lanka devrait bientôt finaliser un accord pour mettre fin à un défaut de paiement obligataire en 2022.

L’Ukraine a également conclu la restructuration de plus de 20 milliards de dollars de dette – la plus importante depuis l’Argentine en 2020 – en remplaçant une suspension des paiements qui a été accordée après l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022.

Cependant, la Zambie, le Sri Lanka et l’Ukraine ont convenu d’augmenter les paiements de leurs obligations restructurées s’ils atteignent les objectifs économiques dans les années à venir, ce qui complique la quantité d’allégement dont ils auront finalement besoin ou recevront.

Les pays sortant de la restructuration de la dette ont des notes inférieures à celles du passé, selon Frank Gill, spécialiste souverain d’Emea chez S&P Global Ratings. « Cela indique la possibilité de répétition des défauts. » Le niveau de défaut dépendait également des choix fiscaux des pays et de la mesure dans laquelle ils pouvaient attirer des capitaux étrangers, tels que l’investissement direct étranger, pour aider à combler les déficits du compte courant, a ajouté Gill.

Mais il y avait peu de signes d’un grand coup de pouce dans ce dernier, a-t-il dit. Bien qu’il n’y ait pas eu un seul signe avant-coureur d’un défaut souverain, a déclaré S&P Global Ratings, il a constaté que les gouvernements consacraient en moyenne un cinquième de leurs revenus aux paiements d’intérêts au cours de l’année précédant leur arrêt du service de la dette.

Les pays confrontés à de grandes échéances de la dette par rapport aux réserves l’année prochaine comprennent les Maldives, qui ont récemment obtenu un plan de sauvetage de l’Inde, et l’Argentine.

L’intervention sur les marchés des changes peut fonctionner Le gouvernement argentin a déclaré qu’il peut trouver les dollars pour atteindre environ 11 milliards de dollars en paiements d’obligations étrangères l’année prochaine, malgré un accès limité aux marchés mondiaux, la pression sur les réserves et les paiements imminents sur les prêts du FMI.

Le mois dernier, le président Javier Milei a également approuvé un décret visant à permettre l’échange de la dette à échéance contre une nouvelle dette aux taux d’intérêt du marché sans approbation législative préalable. Au cours de la prochaine décennie, la hausse de ces rachats et opérations similaires signifiait que “la nature des défauts de paiement va probablement devenir beaucoup plus conventionnelle”, a déclaré Giulia Filocca, analyste principale des notations souveraines chez S&P.

“De plus en plus, nous voyons des opérations de rachat qui peuvent ne pas ressembler à un défaut”, mais que l’agence peut classer comme un échange en difficulté si cela était fait pour éviter un défaut complet, a-t-elle déclaré.

