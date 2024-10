Le FC Barcelone accueille le FC Séville ce dimanche 20 octobre au Camp Nou pour un choc de la 10e journée de Liga. Les Blaugranas, en tête du classement, sont favoris pour cette rencontre. Mais attention, le FC Séville, malgré un début de saison mitigé, pourrait bien créer la surprise.

Les Catalans, portés par leur attaque prolifique et leur défense solide, ont enchaîné les victoires ces dernières semaines. De leur côté, les Sévillans, plus irréguliers, cherchent à se relancer dans la course aux places européennes.

Les statistiques récentes penchent en faveur du Barça, qui a remporté les cinq derniers confrontations directes. Cependant, le football est un sport où les surprises sont toujours possibles. Ce dimanche, le FC Séville aura à cœur de mettre fin à cette série et de venir chercher un résultat à l’extérieur.

Diffusion TV de FC Barcelone – FC Séville

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1 à partir de 21h00 (heure Espagne).

Résultats des trois dernières confrontations:

26-05-24 : Séville – Barcelone 1 – 2

29-09-23 : Barcelone – Séville 1 – 0

05-02-23 : Barcelone – Séville 3 – 0