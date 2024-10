La Ligue 2 Professionnelle tunisienne a donné le coup d’envoi de sa nouvelle saison ce week-end. Les premières journées ont été marquées par une grande intensité et des résultats serrés.

Dans la poule A, l’ES Hammam-Sousse a pris les commandes en s’imposant face à l’AS Ariana. Le CS Korba, Kalaa Sport et l’AS Marsa ont également engrangé leurs premiers points. Dans la poule B, le PS Sakiet Eddaier a réalisé une belle entrée en matière en s’imposant face à l’AS Jelma.

Les prochaines journées s’annoncent tout aussi palpitantes, avec des confrontations qui promettent de belles surprises. Les équipes vont tout donner pour se hisser en tête du classement et se rapprocher de l’objectif d’une montée en Ligue 1.

Poule A

Samedi 19 octobre

A L’Ariana :

AS Ariana – ES Hammam-Sousse 0-1

A Oued Ellil :

AS Oued Ellil – AS Marsa 0-2

A Msaken :

CS Msaken – CS Hammam-Lif 0-0

A Kalaa Soghra :

Kalaa Sport – ES Radès 3-0

A Mahdia :

EM Mahdia – CS Korba 0-1

Dimanche 20 octobre

A Megrine :

AS Megrine – Jendouba Sport

Mercredi 23 octobre

A Menzel Bourguiba :

SAM Bourguiba – SC Moknine 0-0

Classement: Pts J

1- ESH Sousse 3 1

– AS Marsa 3 1

– CS Korba 3 1

– Kalaa Sport 3 1

5- SAM Bourguiba 1 1

– SC Moknine 1 1

– CS Msaken 1 1

– CSH Lif 1 1

9- AS Ariana 0 1

– AS Oued Ellil 0 1

– ES Radés 0 1

– EM Mahdia 0 1

– AS Megrine 0 0

– Jendouba Sport 0 0

Poule B

Samedi 19 octobre

A Sakiet Eddaier (à huis clos):

PS Sakiet Eddaier – AS Jelma 1-0

A Gabès (à huis clos):

S Gabésien – ES Jerba 0-0

Dimanche 20 octobre

A Kairouan :

JS Kairouan – CS Redayef

A Kasserine :

AS Kasserine – Sfax RS

A Sidi Bouzid :

O.Sidi Bouzid – CS Chebba

A Agareb :

AS Agareb – ES Rogba

A Sfax 2 mars :

OC Kerkenah – Baath Bouhajla

Classement: Pts J

1- PS Sakiet Eddaier 3 1

2- S Gabésien 1 1

– ES Jerba 1 1

4- AS Jelma 0 1

– JS Kairouan 0 0

– CS Redayef 0 0

– AS Kasserine 0 0

– Sfax RS 0 0

– O Sidi Bouzid 0 0

– CS Chebba 0 0

– AS Agareb 0 0

– ES Rogba 0 0

– OC Kerkennah 0 0

– Baath Bouhajla 0 0