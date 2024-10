Le Club Africain, co-leader du championnat avec l’Olympique de Béja, se prépare à un duel crucial ce samedi à Radès. Les Clubistes, sous la houlette de David Bettoni, recevront le CS Sfaxien, une équipe en pleine renaissance sous la direction d’Alexandre Santos. Ce match s’annonce comme un tournant dans la course au titre, qui échappe au CA depuis près d’une décennie.

Les protégés de Bettoni, galvanisés par leur excellent début de saison, auront à cœur de confirmer leur statut de prétendants sérieux au titre. Ils devront cependant se méfier d’un adversaire sfaxien revanchard, qui a retrouvé de l’efficacité offensive et qui vise une victoire à l’extérieur pour se rapprocher de la tête du classement.

Ce derby promet d’être intense et indécis, avec deux équipes qui jouent un football ambitieux et qui ne lèveront pas le pied. Les supporters des deux camps attendent avec impatience ce choc au sommet, qui pourrait bien redistribuer les cartes en haut du classement.

Classement – Points

1. C. Africain : 12

2. O. Béja : 12

3. ES Zarzis : 9

4. Espérance ST : 8

5. US Monastir : 8

6. CS Sfaxien : 7

7. S.Tunisien : 7

8. JS Omrane : 6

9. AS Gabès : 5

10. ES Sahel : 4

11. ES Metlaoui : 4

12. US Tataouine : 3

13. CA Bizertin : 2

14. AS Soliman : 2

15. US Ben Guerdane : 0

16. EGS Gafsa : 0

Les confrontations CSS vs Club Africain de 2024:

– 05.05.24 Club Africain – CS Sfaxien 1 – 3

– 06.03.24 CS Sfaxien – Club Africain 0 – 0