Le vice-président de la chambre nationale des promoteurs immobiliers, Jalel Mziou, tire la sonnette d’alarme. Selon lui, l’augmentation de la TVA sur les biens immobiliers, prévue pour 2025, aura des conséquences désastreuses sur le secteur et sur le pouvoir d’achat des Tunisiens.

En effet, passer de 13% à 19% de TVA sur l’immobilier, c’est rendre l’accès à la propriété encore plus difficile pour les citoyens tunisiens, déjà confrontés à des prix élevés et à une inflation galopante. Cette hausse risque d’engendrer un ralentissement du secteur immobilier, avec des répercussions sur l’emploi et l’investissement.

Pour remédier à cette situation, Mziou propose, sur radio ExpressFM, une série de mesures, telles que la mise à disposition de terrains à des prix abordables, l’octroi de prêts immobiliers à taux fixe avantageux et une réduction de la TVA sur l’immobilier.

Il appelle également l’État à mettre en place une stratégie globale pour le secteur, en concertation avec tous les acteurs concernés.