De plus en plus de Tunisiens partagent leurs vies avec des animaux de compagnie, en particulier des chiens, puisque le pays compte 420 000 chiens, détenus par 14 % des familles tunisiennes.

Si la garde est l’une des raisons les plus courantes de la présence des chiens dans les foyers, surtout à la campagne, la compagnie et le confort psychologique de ce fidèle ami de l’homme restent l’une des raisons les plus importantes pour lesquelles de nombreux Tunisiens choisissent de posséder un chien.

Les bienfaits des chiens sur notre santé mentale sont incontestables : ils stimulent l’activité physique, contribuent à la guérison de diverses maladies, atténuent le stress et la dépression, et ont même été associés à une diminution du risque de mortalité.