Une réunion s’est tenue aujourd’hui, jeudi 17 octobre 2024, au siège du Ministère de la Jeunesse et des Sports, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sadok El Mourali, et de la commission de conciliation de la Fédération Tunisienne de Football, présidée par le Dr. Kamel Idir. Étaient également présents M. Chedly Rahmani et M. Mourad Daâmi, directeur de l’administration nationale de l’arbitrage. La réunion portait sur les revendications des arbitres de football, suite à la rencontre d’hier entre le ministre et des représentants des arbitres, qui a abouti à la suspension de la grève et au retour des arbitres pour diriger les rencontres sportives.

À cette occasion, le Dr. Kamel Idir a réaffirmé la volonté de la commission de conciliation de trouver des solutions garantissant le paiement des indemnités des arbitres. Il a précisé que la commission s’était déjà efforcée, depuis plusieurs semaines, de rassembler les ressources et les fonds nécessaires selon un calendrier clair.

Le débat a également porté sur l’amélioration des conditions d’entraînement des arbitres et sur les moyens de développer les ressources financières afin d’offrir de meilleures conditions de travail aux arbitres.

Il est à noter que la Fédération Tunisienne de Football a déjà commencé à répondre à certaines des demandes des arbitres, notamment en ce qui concerne le paiement des indemnités avant la fin du mois d’octobre et la fourniture d’équipements sportifs.

En conclusion, il a été convenu d’inviter des représentants des arbitres à une deuxième réunion avec la commission de conciliation de la Fédération Tunisienne de Football la semaine prochaine, après le retour du Dr. Kamel Idir et de la Dr. Zakia Bartaji de leur participation à l’Assemblée générale ordinaire de la Confédération Africaine de Football.