Le projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2025 prévoit la révision à la baisse, de 13% à 7%, de la TVA appliquée sur le prix de vente de l’électricité (article 26) et ce, au profit des catégories sociales à faibles et moyens revenus et dont la consommation mensuelle ne dépasse pas les 300 kilowattheures.

D’après le PLF 2025, cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation des efforts visant à améliorer le pouvoir d’achat des habitants et à alléger le coût de la consommation électrique domestique, permettra de réduire le prix de l’électricité consommée de 5%.

Pour ce qui est de la TVA à appliquer sur le prix d’électricité basse tension, destinée aux ménages, dont la consommation mensuelle dépasse les 300 kilowattheure, elle demeure au niveau de 13%.