Le projet de loi de finances de 2025 propose la prolongation jusqu’au décembre 2027 du programme spécifique du départ anticipé à la retraite avant l’âge légal de 62 ans aux agents et fonctionnaires du secteur public et de la fonction publique ayant atteint l’âge de 57 ans au moins et remplissant les conditions légales.

Le programme spécifique s’applique à tous les agents et employés du secteur public et de la fonction publique dont l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans, à l’exception des agents des collectivités locales, des établissements publics et des institutions à caractère non administratif, des agents des instances constitutionnelles et des organismes publics indépendants, outre les agents soumis à des conditions particulières en matière d’âge de départ à la retraite.

La pension de retraite est, à cet effet, versée immédiatement à partir de la date de mise à la retraite décidée par les commissions ministérielles spécialisées. L’allocation est liquidée sur la base des années d’activité avec un amortissement égal à la période restant à couvrir jusqu’à l’âge de 62 ans.

Cette proposition de prolonger le programme spécifique de départ anticipé à la retraite avant l’âge légal jusqu’à la fin de 2027 vise à réduire la masse salariale et à la ramener progressivement à des pourcentages raisonnables du PIB afin de rétablir les équilibres financiers, d’assurer la viabilité budgétaire et de rationaliser la gestion des ressources humaines.

Le nombre total de demandes acceptées depuis le lancement du programme jusqu’à août 2024 est d’environ 12 351 demandes, et environ 11 762 employés ont bénéficié de la pension de retraite.