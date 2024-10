Le Compte rendu des discussions pour le lancement du projet de coopération technique relatif à l’étude d’un Plan Directeur pour la Mobilité urbaine dans le Grand Tunis a été signé aujourd’hui entre l’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis (AUGT) et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), en présence de M. Mongi Arfaoui, Directeur Général de l’AUGT et Mme Miyata Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.

D’une durée de trois ans, le projet vise à développer un Plan Directeur pour la mobilité urbaine dans le Grand Tunis et à renforcer les capacités des institutions concernées par la mise à jour et le suivi du ce plan. Une base de données sera également élaborée afin de mieux identifier les actions à entreprendre pour améliorer le secteur du transport urbain dans le Grand Tunis, notamment à travers la mise à jour des données relatives au trafic, à la planification des routes, des voiries urbaines et des transports publics, à la gestion de la mobilité, etc.

Le projet implique plusieurs parties prenantes comme le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat, le Ministère de l’Economie et de la Planification, le Ministère du Transport, le Ministère de l’Environnement, l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie (Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie) et les communes de Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous.

“En tant que JICA, nous sommes très heureux de contribuer à la réalisation de ce projet d’une importance cruciale pour le secteur du transport urbain dans le Grand Tunis. Nous espérons que l’expérience japonaise pourra inspirer les autorités tunisiennes à trouver des solutions adaptées au contexte tunisien”, affirme Mme Miyata Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.

Ce Plan directeur serait un grand acquis avec un impact tangible sur la vie quotidienne des citoyens en termes de contribution à la promotion de la croissance économique durable et à la réduction des impacts sociaux et environnementaux négatifs tels que les embouteillages et la pollution d’air dans le Grand Tunis.