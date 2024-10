Faciliter l’acquisition d’une voiture SUV de la marque Chery : la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) lance une offre avantageuse, en partenariat avec la Société tunisienne d’automobiles (STA), concessionnaire de la marque. Des conditions préférentielles sont en effet accordées au financement sous forme de crédit ou de leasing, pendant un mois, à partir du 16 octobre courant.

Un conseiller de la BTE sera présent au showroom de Chery pour prendre en charge directement les dossiers de financement. Aussi, les agences de la Banque seront à la disposition des futurs acquéreurs pour donner suite à leurs demandes.

Le lancement de cette offre promotionnelle a été célébrée lors d’une cérémonie tenue au siège de la BTE en présence de Feriel Chabrak, directrice générale de la Banque et de Moneim Boussarsar, directeur général de la STA. « Notre partenariat avec la STA remonte à de longues années et prend différentes formes, a déclaré Mme Chabrak. Nous sommes ravis de le renforcer aujourd’hui en l’accompagnant dans cette campagne et d’apporter à sa clientèle, et à la nôtre, des opportunités de financement attractives, tout en leur permettant d’accéder à des véhicules de qualité. »

Remerciant la BTE de son appui, Moneim Boussarsar a souligné que les conditions préférentielles offertes gagnent à être saisies pour bénéficier de la gamme SUV de Chery. « Nos voitures tant prisées, a-t-il déclaré, sont ainsi plus accessibles. Par ailleurs, le soutien de la BTE ne manquera pas de renforcer notre position sur le marché tunisien. »