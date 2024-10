Avec quatre matchs gagnés et 12 points au compteur, l’Egypte a eu son ticket de qualification pour l’édition marocaine de la CAN 2025.

Le Botswana arrive en 2e position avec 6 points avec 2 matchs gagnés et 2 matchs perdus.

Le Cap-Vert et la Mauritanie terminent le classement du Groupe C au coude à coude avec 3 points, et le même parcours 3 matchs perdus et 1 match gagné.